 الأمم المتحدة: إسرائيل دمّرت نحو 89 ألف مبنى في غزة

كشف مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، أن 35 بالمئة من المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت، خلال الهجوم الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أكثر من 5 أشهر.

وأظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية، أن نحو 89 ألف مبنى، دمرت بالكامل أو تضررت.

وقال المركز: إن 31198 مبني دمرت بالكامل، و16908 مبان لحقت بها أضرار بالغة، و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.

وأضاف المركز: شهدت منطقتا خانيونس وغزة الزيادة الأكبر في الأضرار، إذ شهدت خان يونس تضرر 12279 مبنى إضافيا، وشهدت غزة تضرر 2010. كان الضرر الأكبر في مدينة خانيونس حيث تم تدمير 6663 مبنى إضافيا.