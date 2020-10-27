الأمم المتحدة.. إلغاء جميع الاجتماعات الشخصية بسبب عدوى كورونا

أعلنت مصادر دبلوماسية، أن الأمم المتحدة ألغت جميع الاجتماعات الشخصية في مقرها بنيويورك اليوم الثلاثاء، بعد إصابة 5 أشخاص في بعثة الأمم المتحدة بالنيجر بفيروس كورونا.

وفي رسالة إلى الدول الأعضاء في وقت متأخر يوم الاثنين، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، إن الوحدة الطبية التابعة للأمم المتحدة أوصت بإلغاء اجتماعات شخصية يوم الثلاثاء، ريثما يتم تعقب الأشخاص المصابين، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”

وبعد أن أصبحت نيويورك إحدى النقاط الساخنة لانتشار فيروس كورونا، كانت المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا تعقد بعض التجمعات الشخصية، مع أخذ الاحتياطات المتعلقة بكورونا مثل مطالبة الدبلوماسيين بارتداء الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي وتحديد عدد الأشخاص في الاجتماعات.