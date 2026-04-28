الأمم المتحدة: الإصلاحات الليبية خطوة مهمة نحو الاستقرار

عُقد صباح الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026 اجتماع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون، بحضور الفريق الاقتصادي التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالمصرف المركزي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم بعثة الأمم المتحدة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها مصرف ليبيا المركزي، في مسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية في البلاد.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية، شملت تطورات سوق الصرف الأجنبي والإجراءات الممكنة لتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تقييم مدى جاهزية المؤسسات الليبية لتنفيذ توصيات الحوار المهيكل، خاصة في مساره الاقتصادي الذي ترعاه البعثة.

كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع المالية عقب توقيع اتفاق الإنفاق العام الموحد، ومتطلبات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إضافة إلى تحديد مجالات الأولوية ووضع خارطة طريق إصلاحية متسلسلة تدعم تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي وفعّال.

وفي ختام اللقاء، أشادت أولريكا ريتشاردسون والفريق الأممي المرافق بالجهود التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي في مسار الإصلاح الاقتصادي، معتبرين أنها خطوات مهمة نحو إحداث إصلاح شامل يعزز الاستقرار المالي في ليبيا.

وتأتي هذه المباحثات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي تحديات تتعلق باستقرار سعر الصرف وإدارة الإنفاق العام، ما يدفع نحو تنسيق أكبر بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية والبعثات الدولية.

ويُعد مصرف ليبيا المركزي أحد أبرز الجهات المعنية بتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتحسين كفاءة النظام المالي في البلاد.