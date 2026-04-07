الأمم المتحدة: الاختلالات الاقتصادية تؤثر سلباً على الأسر الليبية

أكدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا، أولريكا رتشاردسون، أن الاختلالات الاقتصادية الحالية في البلاد تلقي بظلالها السلبية على حياة الأسر الليبية.

جاء ذلك خلال نقاش عبر الإنترنت عُقد يوم الأربعاء 1 أبريل، وركز على عمل المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل ودوره في تقديم توصيات لمعالجة أبرز التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشارك في النقاش أكثر من ستين مشاركًا ومشاركة من مختلف أنحاء ليبيا، حيث عبّروا عن مخاوفهم بشأن غياب الشفافية، ومحدودية الفرص الاقتصادية، خاصة أمام الشباب والنساء.

كما شددوا على أهمية تنويع الاقتصاد، وضرورة التوصل إلى اتفاق حول ميزانية موحدة تضمن توزيع الموارد بشكل أكثر فعالية وعدالة.

كما تطرق المشاركون إلى دور الأمم المتحدة في ليبيا، متسائلين عن الجهود التي تبذلها المنظمة لدعم البلاد في ظل الظروف الراهنة.