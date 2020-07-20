الأمم المتحدة: السودان يحتاج بشكل عاجل الى 283 مليون دولار

قال مكتب الأمم المتحدة، الأحد، أن السودان يحتاج بشكل عاجل إلى أكثر من 283 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا الأقتصادية.

وجاء في بيان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية بالسودان (أوتشا) :عن “قوِيْ يُبْ سُن” منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، طالبت المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للسودان وتقديم المساعدات للبلاد لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين الأشخاص المتأثرين بالعواقب الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد”.

وأكد المكتب أن “حاجة السودان الماسة إلى أكثر من 283 مليون دولار أمريكي “لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 6.7 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد”.

وشددت منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان على ضرورة “بذل المزيد، فتكلفة التقاعس باهظة جدا، وانه ما لم يتم التصرف عاجلا فان سلسلة من المآسي قد تقع”.

وفق الاحصاءات الرسمية سجل السودان أكثر من عشرة آلاف إصابة بكوفيد-19 بينها 650 وفاة، ما أجبر الحكومة على فرض إغلاق كامل في العاصمة الخرطوم انتهى مطلع يوليو.