الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة «جوع» في العالم

في تطور إنساني خطير يعكس عمق الكارثة المتفاقمة في السودان، وصفت الأمم المتحدة الأوضاع الراهنة بأنها «أكبر أزمة جوع إنسانية في العالم»، في ظل استمرار النزاع المسلح وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت ملايين المدنيين إلى حافة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 19 مليون شخص من أصل نحو 45 مليون نسمة في السودان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بفعل الصراع المستمر، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الأساسية بشكل غير مسبوق.

وأعلن البرنامج الأممي إعادة تشغيل مكتبه القطري في العاصمة الخرطوم، بعد أن ظل يعمل من بورتسودان منذ اندلاع الحرب، في خطوة تمهّد لعودة أوسع لأنشطة الأمم المتحدة إلى العاصمة، التي شهدت خلال السنوات الماضية دمارًا واسعًا في بنيتها التحتية ومقار المنظمات الدولية.

وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس في الخرطوم، إن استمرار الصراع في مساحات واسعة من البلاد سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، مؤكدًا أن نحو 19 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي ضمن ما وصفه بـ«أكبر أزمة جوع إنسانية في العالم».

وأضاف سكاو أن البرنامج يعمل رغم نقص التمويل على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، عبر إيصال المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى النساء والأطفال الأكثر تضررًا من سوء التغذية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية في إعادة بناء حياتها.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن عودة البرنامج إلى الخرطوم تأتي بعد ثلاث سنوات تعرض خلالها مقره للنهب والتدمير، موضحًا أن المدينة شهدت تغيرات ملموسة خلال الأشهر الأخيرة، مع عودة تدريجية للحركة وفتح المطار وبدء بعض السكان في الرجوع إلى منازلهم.

كما كشف عن استئناف خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات الإنسانية (UNHAS) إلى الخرطوم منذ فبراير الماضي، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، في إطار تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، خلال لقاء سكاو، التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام عمل برنامج الأغذية العالمي، وتعزيز التعاون الإنساني بما يتيح إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء السودان، وتمكين المنظمات الدولية من العمل مجددًا من داخل الخرطوم، مستندًا إلى ما وصفه بتحسن تدريجي في الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار.

وفي تطور موازٍ يزيد من تعقيد المشهد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة أن المساعدات المقدمة للاجئين السودانيين في تشاد تواجه خطر تقليص حاد خلال الأشهر المقبلة، في حال عدم سد فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 428 مليون دولار، في وقت تستضيف فيه تشاد نحو 1.3 مليون لاجئ سوداني.

وحذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي من أن نقص التمويل الحالي لا يسمح سوى بتغطية احتياجات أربعة لاجئين من كل عشرة، ما يترك أعدادًا كبيرة دون مأوى أو غذاء أو خدمات صحية أساسية.

على صعيد آخر، يتصاعد المشهد العسكري في السودان مع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط توسع استخدام الطائرات المسيّرة بشكل لافت، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في إقليم دارفور.

وأعلنت الأمم المتحدة أن هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف حفل زفاف في بلدة كتم بشمال دارفور، ما أسفر عن مقتل 30 مدنيًا على الأقل بينهم نساء وأطفال، في حادثة وُصفت بأنها من بين أكثر الهجمات دموية خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، وأسفرت وفق تقديرات الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينما تشير منظمات الإغاثة إلى أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، مع استمرار القتال واتساع رقعة النزاع.

وشهدت الأشهر الأخيرة تراجعًا نسبيًا في المعارك البرية مقابل تصاعد لافت في استخدام الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى سقوط أعداد متزايدة من القتلى والجرحى المدنيين، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء الحرب.

وفي السياق ذاته، سجلت هجمات سابقة استهدافات لمدنيين ومنشآت صحية، بينها قصف مستشفى الجبلين في ولاية النيل الأبيض الذي أودى بحياة 10 أشخاص، إضافة إلى هجوم على مستشفى الضعين التعليمي في شرق دارفور أسفر عن مقتل 64 شخصًا بينهم أطفال وكوادر طبية، وسط تبادل الاتهامات بين أطراف النزاع.

هذا ويعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حيث أدت المعارك إلى انهيار واسع في الخدمات الأساسية، ونزوح ملايين المدنيين داخل البلاد وخارجها، مع تحذيرات أممية متكررة من تفاقم المجاعة واتساع رقعة الانهيار الإنساني.