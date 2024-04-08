الأمم المتحدة: الوضع لا يحتمل الانتظار في اليمن

أكدت الأمم المتحدة، أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن، بحاجة إلى المساعدات الصحية، مؤكّدة أن الوضع لا يحتمل الانتظار.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في اليمن: إن “17.8 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية خلال 2024، حوالي 75% منهم أطفال ونساء”.

وأضاف البيان: ” نذكّر بالحاجة الماسة إلى التمويل لتمكين وكالات الإغاثة من الاستمرار في تقديم المساعدات الصحية الحيوية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها”، مؤكدا أن “اليمن لا يحتمل الانتظار”.

يذكر أن اليمن يعاني للعام العاشر على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة و”جماعة أنصار الله”.

وكان كشف تقريران دوليان عن وفاة طفل كل 10 دقائق بسبب الجوع في اليمن، وأكدا أن ما يقارب 89 في المائة من النازحين، غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء، وأن أكثر من 20 مليون شخص يبحثون عن قوت يومهم.