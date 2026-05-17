الأمم المتحدة: «انتخابات الشباب» في ليبيا تعكس وعياً متنامياً

استقبل وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية المهندس هيثم الزحاف، بديوان الوزارة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صوفي كيمخدزه، في لقاء خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال دعم وتمكين الشباب.

وأفادت وزارة الشباب – ليبيا أن اللقاء حضره عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير مكتب شؤون الوزير ومدير مكتب التعاون الدولي، وناقش عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير العمل الشبابي في ليبيا.

وفي مستهل الاجتماع، قدمت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهنئة رسمية لوزارة الشباب على نجاح العملية الانتخابية للمجالس المحلية للشباب، معتبرة أن هذا الاستحقاق يعكس مستوى متقدماً من الوعي الشبابي بأهمية المشاركة في صنع القرار.

وأشادت المسؤولة الأممية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها تمثل نقلة نوعية في مسار العمل الشبابي داخل ليبيا، بما يعزز حضور الشباب في الحياة العامة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، من بينها برامج صقل وتنمية القدرات لأعضاء المجالس المحلية للشباب، عبر مبادرات تدريبية تستهدف تطوير المهارات القيادية والإدارية.

كما تطرق الاجتماع إلى دعم جهود المجالس في مناصرة القضايا الشبابية، وتوسيع مساحة التعبير أمام الشباب بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار على المستوى المحلي.

وناقش الطرفان كذلك سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يتماشى مع أولويات وزارة الشباب، في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب الليبي 2026-2035، والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في التنمية.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بمواصلة التنسيق والعمل على تطوير برامج عملية تسهم في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.