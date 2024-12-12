«الأمم المتحدة» تؤكد دعمها للتنمية في جميع أنحاء ليبيا

التقى نائبا الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري وإينيس تشوما، السفراء والممثلين الأفارقة، للوقوف على آخر التطورات في ليبيا.

واستعرضت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، “العناصر الرئيسية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى التغلب على الجمود الحالي وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية”.

بدوره، اطلع القائم بأعمال نائب الممثل الخاص للأمين العام”المنسق المقيم” منسق الشؤون الإنسانية تشوما، “على دعم الأمم المتحدة للتنمية في جميع أنحاء ليبيا والمساعدات الإنسانية للاجئين والمهاجرين غير النظاميين”.

وتطرقت المناقشات “إلى الحاجة إلى نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بشكل فعال وإدارة الحدود ودعم اللاجئين السودانيين، فضلاً عن نقاش حول تفاصيل العملية السياسية”.

وشكر نائبا الممثل الخاص، “السفراء على دعمهم لبعثة الأمم المتحدة واتفقوا على استمرار التواصل بشكل منتظم”.