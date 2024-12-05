الأمم المتحدة تؤكّد الالتزام بدعم دور المرأة الليبية في العملية السياسية

قبل إطلاق عملية سياسية ليبية شاملة، استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس، في طرابلس جلسة تشاورية ضمت 28 امرأة بارزة من عضوات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومنظمات المجتمع المدني عن المنطقتين الغربية والجنوبية.

وركزت الجلسة، “على تحديد الأولويات الرئيسية التي ينبغي معالجتها في المرحلة الحالية في ليبيا والسبل الكفيلة بضمان التمثيل الفعال والمشاركة السياسية الهادفة للمرأة”.

في رسالة مسجلة، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، “على التزام البعثة وكافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة بدعم الدور الرئيسي للمرأة الليبية في العملية السياسية”.

وقالت خوري: “تتضمن ولاية البعثة العمل مع المؤسسات والسلطات الليبية لضمان مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي جميع القرارات المتعلقة بالعمليات السياسية الشاملة، والانتقال الديمقراطي، وجهود المصالحة، وتسوية النزاعات، وبناء السلام”.