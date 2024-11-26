الأمم المتحدة تبحث تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار

نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل شارك فيها ممثلين عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها الفرعية على مدى يومين (24-25 نوفمبر) في تونس، بهدف تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار.

واستعرض المشاركون “التقدّم المحرز والتحديات التي تواجه التنفيذ الكامل للاتفاق”.

كما ناقش المشاركون “خطة العمل المشتركة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا واستمرار عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب”.

وأكدّوا جميعًا “التزامهم الكامل باتفاق وقف إطلاق النار خدمة لأمن الشعب الليبي”.

نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل شارك فيها ممثلين عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها الفرعية على… تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤