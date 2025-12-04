الأمم المتحدة تبدأ توجيه الدعوات لـ«الحوار المهيكل»

بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الأسبوع توجيه الدعوات إلى الأعضاء المحتملين للمشاركة في الحوار المهيكل، وحرصت على التأكيد أن عملية اختيار المشاركين تعتمد على نهج شفاف يضمن تمثيل مختلف الفئات والقطاعات في البلاد.

ورحبت البعثة بالمؤسسات التي استجابت لطلبها وقدمت مرشحيها للمشاركة، واعتبرت أن تجاوبها يمثل خطوة داعمة لمسار الحوار.

وأعربت البعثة عن امتنانها للاهتمام الذي أبداه أكثر من ألف مواطنة ومواطن تقدموا بترشيح أنفسهم لعضوية الحوار، وذكرت أن هذا الإقبال يعكس رغبة واسعة لدى الليبيين في الانخراط المباشر في العملية السياسية والمشاركة في صياغة أولويات المرحلة المقبلة.

وذكرت البعثة أن الترشيحات وردت من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات المتخصصة والمنظمات الشبابية والنسائية والمجتمع المدني بما يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا، وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق تمثيل شامل ومتوازن داخل منصة الحوار.

وتعمل الأمم المتحدة عبر هذا المسار على فتح مجال أوسع للمشاركة المجتمعية، وتهيئة بيئة سياسية تدعم بناء توافق ليبي حول القضايا الأساسية المتعلقة بالحوكمة والانتخابات والاستقرار المؤسسي.

