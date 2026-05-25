الأمم المتحدة تبدأ «مهمة ميدانية» في جنوب ليبيا

بدأت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، مهمة ميدانية تستمر يومين إلى جنوب ليبيا، برفقة وفد يضم ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة اليونيسف، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتهدف الزيارة إلى التواصل مع السلطات المحلية والمجتمعات والشركاء في منطقة فزان، وبحث الأولويات التنموية والإنسانية والأمنية في الجنوب الليبي.

وفي مدينة سبها، عقدت ريتشاردسون اجتماعًا مع آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء أحمد سالم، حيث تركزت المباحثات على أهمية ضمان استمرار وصول بعثات الأمم المتحدة إلى مختلف مناطق الجنوب، وتعزيز الانخراط الميداني مع السلطات المحلية.

كما دعت خلال اللقاء إلى مواصلة الجهود لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التهريب والاتجار بالبشر والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والتي تؤثر على استقرار المنطقة.

وعقد الوفد الأممي اجتماعًا مشتركًا مع عمداء بلديات سبها وأوباري وغات وبراك والبوانيس وبنت بية والجفرة، جرى خلاله بحث التحديات المتعلقة بتقديم الخدمات الأساسية، خاصة مخاطر التغير المناخي، وصعوبة الوصول إلى المياه والخدمات الصحية.

وأكدت المناقشات الحاجة إلى تنسيق أكبر في جهود التنمية، وتعزيز قدرات البلديات، وتوسيع التعاون المحلي لمعالجة التحديات المشتركة وتحسين مستوى المعيشة في فزان.

كما زار الوفد مخزن الهلال الأحمر الليبي، واطلع على الجهود الإنسانية المقدمة للاجئين السودانيين، بما في ذلك الدعم الغذائي وتوزيع المساعدات التي تنفذها اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأسر الأكثر احتياجًا.

وشملت الزيارة أيضًا مكتبة مدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث اطلع الوفد على وثائق تاريخية تعود إلى عام 1950 توثق شراكة الأمم المتحدة مع ليبيا، ودورها في دعم مسار الاستقلال بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.

واختُتمت الجولة بزيارة إلى المدينة القديمة في سبها، حيث التقى الوفد شيوخ وأعيان وممثلين عن المجتمع المحلي، إلى جانب شباب ونساء ومكونات ثقافية مختلفة، في مشهد عكس التنوع الثقافي والتراثي للمنطقة.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الزيارة تأتي ضمن التزامها بدعم جهود عملية منسقة تستند إلى الأولويات المحلية، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار في جنوب ليبيا.