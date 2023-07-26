الأمم المتحدة تتبنى قراراً يُدين العنف ضد الكتب المقدسة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، واعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

واعتمدت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، أمس الثلاثاء، القرار الذي صاغته المملكة المغربية بتوافق الآراء.

يأتي ذلك في أعقاب عمليات حرق وتدنيس العديد من المصاحف في الدول الأوروبية، بما في ذلك حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد والدنمارك، وهي حوادث أثارت غضبا دوليا.

وجاء في نص القرار أن أعضاء الجمعية العامة “يستنكرون بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل موجهة ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم التجارية أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة”.

كما طالب القرار بإدانة الهجمات التي تستهدف القرآن الكريم ووصفها بـ”أعمال الكراهية الدينية”.