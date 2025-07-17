الأمم المتحدة تتحاور مع الليبيين: معاً نحو بناء مستقبل أفضل

شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، في جلسة حوارية افتراضية عبر تطبيق “زووم”، جمعتها بأكثر من 160 مواطناً ومواطنة من ليبيا، من مختلف المناطق، إضافة إلى ليبيين مقيمين في الخارج، في إطار تعزيز التواصل المباشر والاستماع لآراء المواطنين حول مستقبل البلاد.

وخلال الجلسة، أجابت السيدة تيتيه على أسئلة المشاركين وتفاعلت مع آرائهم وتطلعاتهم، مؤكدة التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم الليبيين في مواجهة التحديات الراهنة.

وقالت تيتيه: “بعثة الأمم المتحدة، والأمم المتحدة في ليبيا، تعمل معكم جميعاً لمعالجة هذه التحديات. لا يمكننا محو الماضي، لكن يمكننا معاً بناء مستقبل أفضل. الشفافية أمر مهم، وأنا ملتزمة ببناء هذه الثقة مع الشعب الليبي.”

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البعثة الأممية لتعزيز التواصل المجتمعي، والاستماع إلى أصوات المواطنين كجزء أساسي من عملية دعم الاستقرار وبناء الثقة في العملية السياسية.