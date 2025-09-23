الأمم المتحدة تتعهد بدعم ليبيا في تحقيق «التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة»

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، مع الدكتور محمود الفطيسي، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الاجتماع على الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية في دفع أجندة اقتصادية موحدة تعكس أولويات ليبيا وتخدم جميع الليبيين.

كما تناولت المناقشات خارطة الطريق السياسية التي عُرضت على مجلس الأمن، مع تركيز خاص على الاقتصاد والحوكمة، وبحثت السبل الكفيلة بتعزيز الوحدة والاستقرار.

وجددت الأمم المتحدة التزامها بدعم التنمية المستدامة والشاملة والسلام من أجل جميع الليبيين.