الأمم المتحدة تتوسط بين سوريا وإسرائيل لإعادة فتح معبر القنيطرة

حيث ذكرت هايلي أن اتفاق فتح المعبر سيتيح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تكثيف جهودها لمنع الأعمال العدائية في منطقة مرتفعات الجولان.

وتابعت:

“نتطلع لقيام كل من إسرائيل وسوريا بالسماح بدخول قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وضمان سلامتها”.

من جهة أخرى دعت هايلي السلطات السورية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة حتى تتمكن قوة الأمم المتحدة من مراقبة فض الاشتباك والانتشار والمراقبة بسلام وفعالية دون تدخل.

هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أعلن مؤخراً أن تل أبيب مستعدة لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان المحتل، معتبرا أن الكرة موجودة الآن في الملعب السوري.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد احتلت معظم مرتفعات الجولان في حرب 1967 وأعلنت ضمها لاحقاً في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.