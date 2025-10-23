الأمم المتحدة تُثمن جهود لجنة «5+5» بالحفاظ على استقرار ليبيا

في الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في 23 أكتوبر 2020، أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزام الأطراف الليبية بتنفيذ الاتفاق، معربة عن تقديرها للجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها الفرعية على تفانيهم في خدمة الشعب الليبي وصون استقرار البلاد.

وأكدت البعثة في بيانها التزامها بمواصلة العمل مع اللجنة العسكرية المشتركة ولجانها الفرعية للحفاظ على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودفع العملية السياسية نحو تحقيق سلام دائم واستقرار شامل في ليبيا.

وفي بيان موازٍ، استذكرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الاتفاق بوصفه محطة تاريخية أنهت نزيف الحرب وحقنت دماء الليبيين، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي وُقع برعاية الأمم المتحدة بُني على مبادئ وحدة الأراضي الليبية وحماية حدودها براً وبحراً وجواً، ورفض ارتهان القرار الوطني لأي قوة خارجية.

وأكدت اللجنة استمرار التزامها ببنود الاتفاق رغم التحديات الناتجة عن الانقسام السياسي وتعثر المسار الانتخابي، مشددة على مواصلة جهودها لتنفيذ أهم بنود الاتفاق، وفي مقدمتها خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة، حفاظاً على أمن ليبيا وسيادتها.