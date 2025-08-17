الأمم المتحدة تثمن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الفئات الهشة

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني اليوم الأحد، نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في ليبيا، بمقر الوزارة في طرابلس.

وأشاد اتشوما خلال اللقاء بجهود الوزيرة في رعاية الفئات الأكثر هشاشة، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة، مؤكدًا استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم.

بدورها، أكدت الكيلاني حرص الوزارة على توطيد الشراكات مع بعثة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، بما يسهم في تطوير البرامج الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالكوارث والأزمات.