الأمم المتحدة تحذر مصر من إرسال قوات إلى ليبيا

حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من إرسال قوات مصرية إلى ليبيا، مما يشكل مصدر قلق كبير، معتبرة الأمر بمثابة صب الزيت على النار .

ونقل موقع بانوراما عن دوجاريك في إيجاز صحفي الإثنين قوله: ” إن هذه التطورات تعد مصدر قلق كبير، وإن الأمم المتحدة تتابع الوضع في ليبيا عن كثب.

وأكد المتحدث على أهمية أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في إطار بعثة الأمم المتحدة، وأنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا.

في إشارة إلى ليبيا فوض البرلمان المصري،الرئيس عبدالفتاح السيسي بمهام قتالية خارج البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.