الأمم المتحدة تحذر من تصاعد «المعلومات المضللة» في ليبيا

أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء تصاعد انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة، إلى جانب الخطاب التحريضي على منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد، بما في ذلك المحتوى الذي يستهدف أفرادًا أو فئات محددة، محذرة من تداعياته على الاستقرار المجتمعي.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذه السرديات تشكل خطرًا مباشرًا على تأجيج التوترات وتعزيز انعدام الثقة وزيادة مظاهر التمييز والعنف، الأمر الذي ينعكس سلبًا على كرامة المواطنين وأمنهم وحياتهم اليومية في مختلف مناطق ليبيا.

وشددت البعثة الأممية على التزامها بمواصلة العمل مع السلطات الوطنية والمحلية، إلى جانب المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجتمعات المحلية، من أجل تعزيز الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية.

وأوضحت الأمم المتحدة في ليبيا أن التواصل المسؤول والخطاب العام البنّاء يمثلان عنصرًا أساسيًا لتعزيز الاحترام المتبادل والحوار الهادف، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

كما دعت السلطات الوطنية المختصة إلى مواصلة جهودها في مواجهة التحريض ونشر المعلومات الكاذبة الضارة، بما يتماشى مع القانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة أن تستند هذه الإجراءات إلى المساءلة والإجراءات القانونية السليمة واحترام الحقوق الأساسية، بما يسهم في دعم الاستقرار وصون كرامة جميع الأفراد في ليبيا.