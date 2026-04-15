«الأمم المتحدة» تحذر من تعطيل إنتاج النفط في ليبيا

التقت نائبتا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في مقر المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس.

وجاء اللقاء في إطار متابعة تطورات قطاع النفط الليبي وتعزيز مسارات الحوكمة والشفافية داخل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ورحّبت نائبتا الممثلة الخاصة بما وصفنه بالخطوات الملموسة التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الشفافية والحوكمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

ودعتا إلى مواصلة التقدم في تطوير حوكمة قطاع النفط والغاز، بما يشمل سلاسل القيمة المرتبطة به، بما يضمن تعزيز الكفاءة والرقابة المؤسسية.

وحذّرت المسؤولتان الأمميتان من أي إجراءات تهدف إلى عرقلة إنتاج النفط والغاز في ليبيا، مشيرتين إلى أن مثل هذه الاضطرابات تنعكس بشكل مباشر على الاستقرار الوطني، وتُلحق أضرارًا بالاقتصاد الليبي.

وجددتا تأكيد موقف بعثة الأمم المتحدة الواضح والثابت بأن وجود مؤسسة وطنية للنفط تتسم بالشفافية والمساءلة والفعالية، وخالية من التدخلات السياسية غير المبررة ومن تأثير التشكيلات المسلحة، يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة الليبي اهتمامًا دوليًا متزايدًا، نظرًا لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي، وسط دعوات مستمرة لإبعاد القطاع عن التجاذبات السياسية والأمنية.