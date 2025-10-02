الأمم المتحدة تحذر من «فظائع» بالفاشر والسودان ينفي وجود مجاعة

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً للتحرك الفوري لتجنب “هجمات واسعة النطاق ذات دوافع عرقية وفظائع” في مدينة الفاشر غرب السودان.

وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن “الفظائع ليست أمرًا محتومًا”، مشددًا على أن جميع الأطراف يمكنها منع وقوعها عبر اتخاذ خطوات عملية لدعم القانون الدولي، وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ووضع حد لاستمرار جرائم الفظائع.

وفي المقابل، نفى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، وجود مجاعة في البلاد، مؤكدًا أن ما يُتداول في وسائل الإعلام أو ما تصدره بعض المنظمات لا يعكس الواقع على الأرض.

وقال إدريس خلال المنبر الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام ببورتسودان إن “الوضع في السودان لا يمكن وصفه بالمجاعة، بل هناك مناطق محاصرة مثل الفاشر، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على رفع الحصار فورًا”. وأضاف أن السودان تجاوز مرحلة الحديث عن المجاعة ولن يُسمح بإعادة طرح هذا الادعاء.

وتشير التقارير إلى أن الجيش السوداني نفذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر منذ نحو 5 أشهر، بعد الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش في أبريل 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، كما تعرضت المدينة للدمار وانقطاع المساعدات عن نحو 260 ألف شخص، نصفهم من الأطفال.