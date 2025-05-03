الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد المعلومات الزائفة والخطاب التحريضي

حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، من تصاعد المعلومات الزائفة والخطاب التحريضي، معتبرة أنهما يعمّقان الانقسامات في البلاد، ودعت الصحفيين الليبيين إلى الاضطلاع بدور فاعل في التصدي لهذه الظواهر.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقتها في فعالية مشتركة نظّمتها الهيئة العامة للصحافة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأشادت تيته بشجاعة الصحفيين الليبيين في أداء مهامهم في ظل ظروف صعبة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات جديدة، بدعم من البعثة، تهدف إلى تعزيز المهنية الإعلامية والارتقاء بمستوى الخطاب الصحفي في البلاد.

وشهدت الفعالية حضور أكثر من عشرين صحفيًا يمثلون أبرز المؤسسات الإعلامية الليبية، حيث شاركوا في نقاش مفتوح حول تداعيات المعلومات المضللة والخطاب التحريضي على جهود توحيد الصف الوطني وتحقيق السلام المستدام.

يذكر أن الخطاب التحريضي في ليبيا تصاعد منذ 2011 عقب سقوط نظام القذافي، نتيجة للانقسام السياسي والصراع بين الحكومات المتنازعة، ولعبت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في نشر الكراهية والتحريض بين الأطراف السياسية والمناطق والقبائل، مما عمّق الانقسامات وزاد من حدة النزاع الأهلي. كما استُخدم الخطاب الديني والمناطقي والقبلي لتأجيج العنف، ما أعاق جهود المصالحة وأطاح باستقرار الدولة.

