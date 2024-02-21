الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لدعم ضحايا الأزمات

أعلنت الأمم المتحدة، إنها ستخصص 100 مليون دولار لدعم ضحايا الأزمات الإنسانية في سبع دول.

وقالت الأمم المتحدة في بيان: إن التمويل سيشمل الدول التي لا تجد التمويل الكافي لها، وهي: جمهورية الكونجو الديمقراطية والسودان وسوريا وتشاد والنيجر ولبنان وهندوراس.

وأشار بيان الأمم المتحدة، أن التمويل الذي يأتي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة هو أحد أقل التمويلات المقدمة خلال السنوات القليلة الماضية إذ تعاني منظمات الإغاثة لجمع التبرعات في ظل ارتفاع حاد في الكوارث الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يدير صندوق الطوارئ: هذا يعكس تراجع التمويل الذي تلقاه الصندوق في 2023 وهو الأدنى منذ 2018، ويعكس الحقيقة القاسية بأن تمويل المتبرعين يفشل في مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وكان مكتب الأمم المتحدة، قال إن الاحتياجات الإغاثية العالمية ارتفعت بشدة لتصل إلى ما يقرب من 57 مليار دولار في عام 2023، مشيرا إلى أن الفجوة بين الاحتياجات المالية والموارد بلغ مستوى غير مسبوق عند 35 مليار دولار.