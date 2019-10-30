الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة في لبنان وتُطالب قوات الأمن بحماية المتظاهرين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع القوى السياسية في لبنان بالهدوء، داعياً قوات الأمن لحماية المتظاهرين السلميين والمحافظة على أمن البلاد.

حيث جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأكد حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أحيط علماً باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في وقت سابق، وهو يدعو جميع الأطراف للمحافظة على الهدوء، ويطالب قوات الأمن بالمحافظة على أمن البلاد وحماية المتظاهرين السلميين.

وتابع:

“نأمل أن تتوافق جميع القوى السياسية، وتجتمع معاً بحيث تتم المحافظة على السلام والأمن في هذا البلد”.

هذا وقدم الحريري استقالته رسمياً أمس الثلاثاء للرئيس ميشال عون، قبل أن يغادر القصر الجمهوري في بعبدا بالعاصمة بيروت، من دون الإدلاء بأي تصريح.

كما جاءت استقالة الحريري في اليوم الثالث عشر للاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة إصلاحية بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة.