الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء والمحافظة على الاستقرار في ليبيا

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الليبيين إلى الهدوء والمحافظة على الاستقرار وتجنب أي تحريض على العنف وخطابات الكراهية.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي إنّ الأمم المتحدة تراقب عن كثب هذه التطورات لأنها تتكشف بسرعة إلى حد ما في ليبيا، مردفا «نحن نؤكد الحاجة إلى ضمان شفافية العمليات والقرارات التي يجري اتخاذها والالتزام بالقواعد وما تم الاتفاق مسبقا بشأنه».

وجدّد دوجاريك تأكيد الأمم المتحدة مرة أخرى على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي تحقق بالفعل منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في 2020.

وأضاف دوجاريك «أعتقد كما قلنا في الماضي أن هذا الاتفاق كان له تأثير إيجابي على الوضع الإنساني، ولذلك ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى تجنب أي تحريض على العنف وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة».

وأشار المتحدث باسم الأمين العام أنّ كل أفراد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مستمرون في التواصل مع الأطراف المعنية، مضيفا أنّ ويليامز فهي تتواصل بانتظام مع كل من يهمه الأمر على الصعيد السياسي وأيضا مع أطراف المجتمع المدني.