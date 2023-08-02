الأمم المتحدة تدعو إلى نقل المهاجرين العالقين على الحدود «التونسية – الليبية»

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أنّ العديد من العالقين على الحدود «التونسية – الليبية» لقوا حتفهم.

وأشار حق إلى تقارير تُفيد بأن مئات الأشخاص هناك، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، يكابدون ظروفا قاسية للغاية، فيما تقل فرص حصولهم على الطعام والماء.

ودعا حق إلى وقف عمليات الطرد على الفور، ونقل أولئك الذين تقطعت بهم السبل على الحدود، بشكل عاجل، إلى مواقع آمنة، حيث يمكن حمايتهم وحتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

وشدّد حق حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية بغض النظر عن وضعهم ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.