الأمم المتحدة تدعو الأطراف والمؤسسات باتخاذ قرارت تشكيل الحكومة وغيرها بشفافية وتوافقية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنّ الأمم المتحدة تتابع عن كثب الوضع في ليبيا وقد أُحيطت علماً بتكليف رئيس حكومة جديدة من مجلس النواب وذلك بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري.

واوضح دوجاريك أنّ التعديدل الدستوري الجديد الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، داعيا جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.

ونقل دوجاريك عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش تأكيده على جميع الأطراف ضرورة الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى.

وذكّر غوتيريش جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.