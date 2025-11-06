الأمم المتحدة تدعو لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

حذر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، من استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، مطالبًا بحماية فورية للمدنيين ومحاسبة المعتدين.

وأوضح فليتشر في بيان عبر حسابه على منصة “إكس” أن العديد من الهجمات ترتبط بمحاولات الفلسطينيين قطف محصولهم من الزيتون، مشيرًا إلى سقوط قتلى وجرحى وتعرض منازل وممتلكات ومواشي الفلسطينيين لأضرار. وأضاف أن حجم الأضرار هذا العام تجاوز ما شهدته السنوات الست السابقة، مع تضرر عدد أكبر من الأشجار والمجتمعات السكانية.

وأكد فليتشر أن الإخفاق في منع هذه الهجمات أو محاسبة مرتكبيها لا يتماشى مع القانون الدولي، مشددًا على ضرورة حماية الفلسطينيين وعدم السماح بالإفلات من العقاب.

وتأتي التحذيرات في وقت أعلنت فيه السلطات الإسرائيلية عن قرار عسكري باقتلاع أشجار من أراضي قريتي راس كركر وكفر نعمة غرب رام الله، بمساحة تبلغ نحو 15 دونمًا لأغراض عسكرية، فيما نفذ المستوطنون منذ أكتوبر 2023 وحتى 2025 نحو 7154 اعتداءً على المواطنين وممتلكاتهم، أسفرت عن اقتلاع أو تحطيم 48728 شجرة، منها 37237 شجرة زيتون، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

في الوقت نفسه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة لبناء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في تصاعد للتوترات مع الفلسطينيين.