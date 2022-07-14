الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن تسييس قطاع النفط الليبي

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى “عدم تسييس” المؤسسة الوطنية للنفط، مشددة على أهمية وجود مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة في البلاد.

جاء ذلك على لسان فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن حق قوله، إن المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز على اتصال بالأطراف المعنية حول هذا الموضوع.

وأضاف أنه “من المهم أن تتواجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط الليبية، ونحن نسعى معهم إلى التوصل لاتفاق في هذا الصدد”.

وتابع حق: “يجب أن نضع في حسباننا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونريد من جميع الأطراف الإحجام عن تسييسها وكذلك الإحجام عن أي خطوات أحادية الجانب”.

وأردف قائلا: “النفط في ليبيا يخص كل الليبيين ولا يجب استخدامه كأداة من أجل اكتساب نقاط سياسية، ولذلك نريد من كل الأطراف الأبعاد عن الخطابات الأحادية والاستفزازية حتي تتمكن ليبيا من السير على طريق الاستقرار والأمن”.