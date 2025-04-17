الأمم المتحدة تستعرض الجهود المبذولة لدعم استقرار ليبيا

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرًا جديدًا للأمين العام حول تطورات الوضع في البلاد خلال الفترة من يناير 2024 حتى أبريل 2025. التقرير يستعرض الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى التعاون الدولي المستمر من أجل دعم المؤسسات الليبية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

وأكد التقرير على “استمرار الجهود المشتركة بين الحكومة الليبية والمجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال السياسي وتعزيز التنسيق الأمني”.

ورغم التحديات التي تواجه البلاد، “واصل مكتب الأمم المتحدة تنفيذ برامج دعم هامة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز استقرار المناطق المتأثرة بالصراعات”.

وأشار التقرير إلى “أن بعثة الأمم المتحدة لعبت دورًا محوريًا في توفير الدعم الفني والسياسي للحكومة الليبية، كما استمرت في تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز التعال المجاورة لمكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية”.

وأوثت البعثة في تقريرها “بضرورة استمرار الدعم الدولي لليبيا في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، مع التركيز على أهمية الوحدة بين الأطراف الليبية لتفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل وضمان استقرار طويل الأمد”.