الأمم المتحدة تشيد بجهود ليبيا في توحيد المؤسسات وتعزيز الرقابة

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون.

وتم خلال اللقاء بحث جوانب التعاون بين دولة ليبيا والأمم المتحدة في عدة مجالات، وتركزت النقاشات على أولويات الرقابة والحوكمة، والجهود الوطنية الرامية إلى بناء أنظمة مالية عامة موثوقة وخاضعة للمساءلة، بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية.

كما جرى استعراض واستكشاف مسارات إضافية لتعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة، فيما أشادت أولريكا ريتشاردسون بالجهود الوطنية المبذولة في مسار توحيد المؤسسات، وما تحققه السلطات المختصة من تقدم في مجالات المتابعة والتدقيق الفعّال باعتبارها عناصر رئيسية لتعزيز الشفافية والعدالة.

وأكدت ريتشاردسون حرص الأمم المتحدة على مواصلة دعم الجهود الوطنية وتعزيز وتطوير الشراكة مع دولة ليبيا في برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتحقيق الاستقرار المالي والإداري.