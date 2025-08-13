المبعوثة الأميية تُشيد بدور رئاسة الأركان في حل الخلافات وتحقيق السلام

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الأربعاء، بمكتبه في طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، والوفد المرافق لها.

ورحب الحداد في مستهل اللقاء بالمبعوثة الأممية وأعضاء بعثتها، مؤكداً دعمه للخطوات الهادفة إلى الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

من جانبها، أشادت تيتيه بجهود رئيس الأركان في حل الخلافات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام، معربة عن تطلعها لأن تضطلع الأمم المتحدة بدور إيجابي في دعم ليبيا ومساندة شعبها لتحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية.