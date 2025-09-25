الأمم المتحدة تصدر تقريراً أولياً عن أصوات «الشباب» وتوصياتهم لتعزيز السلام

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، تقريرها الأول حول مشاركات الشباب الليبي وتوصياتهم لتعزيز السلام والتنمية في البلاد.

وشارك أكثر من 1,200 شابة وشاب عبر برنامج «الشباب يشارك» في أكثر من 40 ورشة عمل ودورة تدريبية بين مايو 2024 ويونيو 2025.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أن التقرير يصدر بالتزامن مع مرور عشر سنوات على اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن، الذي يقر بالدور المحوري للشباب في تحقيق السلام والتنمية المستدامة عالميًا.

وأوضح التقرير، وهو الأول من نوعه، أن توصيات الشباب تصدرت تسع قضايا رئيسية، شملت ضرورة وجود مؤسسات موحدة، جودة أفضل للتعليم والرعاية الصحية، فرص عمل متزايدة، التدريب والوصول إلى الفرص عبر الإنترنت، والإدماج السياسي العادل.

كما ركز الشباب على أهمية تمكين الشابات للقيادة في مجتمعاتهن دون خوف من العنف الإلكتروني أو الواقعي، مؤكدين شعورهم بالإرهاق من العنف المستمر، سوء القيادة، وتراجع الفرص الاقتصادية.

التقرير يأمل أن ينظر قادة ليبيا في هذه التوصيات خلال انخراط البلاد المستمر في العملية السياسية.