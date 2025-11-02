الأمم المتحدة تصدر تقريراً حول تنفيذ «القرار 2780»

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول تنفيذ القرار 2780 (2025) الخاص بليبيا، مؤكداً استمرار حظر توريد الأسلحة على البلاد وضرورة تكثيف التفتيش البحري لضمان الالتزام بالقرارات الدولية.

ويغطي التقرير الفترة من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر 2025، ويستند إلى مدخلات الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، إضافة إلى مشاورات مع فريق الخبراء المعني بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.

ومدّد مجلس الأمن للمرة التاسعة الأذون المتعلقة بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية لمدة ستة أشهر حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، دعماً لتنفيذ حظر الأسلحة الذي فُرض في القرار 1970 (2011) وتم تعديله لاحقاً.

ويفوض القرار الدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه بها، وضبط الأصناف المحظورة والتصرف فيها، مع إلزام الجهات المضبوطة بالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة خلال فترات زمنية محددة.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت عملية الاتحاد الأوروبي إيريني، وهي العملية الإقليمية الوحيدة المخوَّلة بموجب هذه الأذون، 2079 عملية اتصال أولي مع السفن، و52 عملية اقتراب ودية، إلى جانب عمليتي تفتيش مرتبطتين بحظر الأسلحة.

ولم تُسجل أي حالات ضبط أصناف محظورة خلال هذه الفترة، لكن العملية استمرت في تبادل المعلومات مع فريق الخبراء حول الانتهاكات المحتملة للحظر، بالاعتماد على أصول جوية وبحرية وأقمار صناعية.

وأوضح التقرير أن الوضع السياسي في ليبيا لا يزال متوتراً، مع استمرار حالة الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس في أيار/مايو 2025 إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار واشتباكات مسلحة واحتجاجات.

كما شهدت مناطق غرب وجنوب البلاد اشتباكات متفرقة قرب الحدود مع تشاد والسودان.

وأكد الأمين العام على أهمية الالتزام بحظر الأسلحة لمنع تصعيد النزاع، ودعم انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وشدد التقرير على دور جميع الدول الأعضاء في دعم عملية إيريني من خلال تفتيش السفن والشحنات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في أراضيها وموانئها، مع أهمية تدريب وبناء قدرات الكيانات الليبية المؤهلة للتفتيش البحري والفحص في الموانئ.

وأعرب الأمين العام عن تقديره للجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي في إطار عملية إيريني، مؤكداً أن استمرار التعاون مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين يظل أمراً حاسماً لتنفيذ الأذون المتعلقة بتفتيش السفن وضمان الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة.

