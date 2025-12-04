الأمم المتحدة تضع خططاً تدريبية لتعزيز الاحترافية بـ«السلك الأمني»

اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس ندوةً فنية استمرت لمدة يومين، بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، تناولت تطبيق مدونة قواعد السلوك للوحدات والمؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية، التي أقرّتها السلطات الليبية في وقت سابق من هذا العام.

شهدت الندوة مشاركة كفاءات رفيعة المستوى من الوزارات المعنية، ورئاسة الأركان العامة، وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مع تمثيل فعّال للنساء.

وتركزت المناقشات على تحويل مبادئ المدونة إلى ممارسات عملية عبر وضع خطط تدريبية معتمدة في جميع المؤسسات الأمنية، مع التركيز على الامتثال القانوني، والمساءلة، والسلوك الأخلاقي، والمسؤولية الاجتماعية، والاحترافية.

وأكدت الندوة أن هذه العناصر تُعد أساسية لتعزيز الانضباط المؤسسي، واستعادة ثقة المواطنين، وتقوية التماسك داخل قطاع الأمن.

واعتمدت الندوة الفنية خارطة طريق شاملة لتوجيه المرحلة التالية في تعميم مدونة قواعد السلوك، تُحدد تدابير لتعزيز وحدة المؤسسات ونزاهتها، وترسيخ آليات المساءلة، وضمان الالتزام الكامل بالمبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.