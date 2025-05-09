الأمم المتحدة تطلب تحقيقًا رقميًا حاسمًا في قضية «الدرسي»

طلبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) من خبراء الطب الشرعي الرقمي التابعين للأمم المتحدة فحص مقطع فيديو مسرب يظهر تعرض عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي للتعذيب، وذلك للتحقق من صحته.

وحثت البعثة السلطات الليبية على فتح تحقيق مستقل وشامل في الحادثة.

وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُزعم أنه يُظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، محتجزاً ومقيّداً بالسلاسل، وتبدو عليه آثار تعذيب واضحة، معربة عن تعاطفها مع أسرته وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم يشاهدون هذا الفيديو المُروع.

وجددت البعثة التأكيد على استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء الدرسي ومزاعم تعرضه للتعذيب.

وإبراهيم الدرسي هو عضو بمجلس النواب اللبي عن مدينة بنغازي، ويمثل أحد الأصوات البارزة داخل البرلمان منذ انتخابه، وفي 16 مايو 2024، أُعلن عن اختفائه بعد مشاركته في عرض عسكري نظّمته قوات حفتر في مدينة بنغازي، ومنذ ذلك الحين، لم يصدر أي بيان رسمي يكشف عن مصيره أو ظروف اختفائه.