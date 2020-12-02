الأمم المتحدة.. تطلب من الحكومة الإثيوبية السماح لها بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتيري في تيغراي

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ناشدت السلطات الإثيوبية السماح لها بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتيري، بإقليم تيغراي، حيث يعتقد أن الطعام نفد هناك خلال الصراع المستمر منذ شهر.

وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، خلال تصريح صحفي في جنيف: “مبعث قلقنا الشديد هو أننا نسمع عن الهجمات والقتال قرب المخيمات، ونسمع عن الخطف والإبعاد القسري، لذا فمن المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتاح لنا المجال للدخول ورؤية ما يحدث هناك”.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قبل يومين، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب وسيطرة القوات الاتحادية على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم، بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.