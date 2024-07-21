الأمم المتحدة تطلع على أوضاع النازحين السودانيين في الكفرة

قام وفد من الأمم المتحدة بزيارة مدينة الكفرة لبحث التحديات الإنسانية والصحية التي تواجه النازحين السودانيين المتواجدين بالمدينة.

وشارك رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إسماعيل العيضة، في اللقاء مع الوفد الأممي ومنظمة الصحة العالمية في ليبيا، إضافة إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتم، خلال اللقاء، استعراض جهود الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، ووزارة الصحة لمساعدة مدينة الكفرة في مواجهة التحديات الإنسانية والصحية الناتجة عن تزايد أعداد النازحين من السودان.

وأكد الوفد الأممي التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم للمدينة لتحسين الاستجابة الإنسانية والصحية في مواجهة هذه الأزمة.