الأمم المتحدة تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز دور الشباب بالمستقبل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إطلاق استراتيجية جديدة لإشراك الشباب، وُضعت في مايو 2024، بهدف تطوير طريقة تفاعلها مع الشابات والشبان وتعزيز مشاركتهم في رسم مستقبل البلاد.

ومنذ إطلاق المبادرة، التقت البعثة بأكثر من 1,200 شابة وشاب من مختلف المناطق الليبية، واستخلصت من لقاءاتهم مجموعة توصيات شاملة ستُعرض في تقرير مرتقب يتناول تطلعات الشباب ورؤيتهم لمستقبل ليبيا.

وأكدت البعثة أن أصوات الشباب تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام، مشيرة إلى أنها أنشأت مسارًا خاصًا للشباب ضمن المشاورات العامة للعملية السياسية، حيث عُقدت حتى الآن أكثر من 15 جلسة حوارية.

وتواصل البعثة الدعوة إلى تمكين القادة الشباب وإشراكهم بفاعلية في المؤسسات الحكومية ودوائر صنع القرار، مع التشجيع على تفعيل دورهم على المستوى المحلي للمساهمة في إحداث التغيير المنشود داخل مجتمعاتهم.

ولمزيد من المعلومات حول خارطة الطريق والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا، يمكن زيارة الرابط التالي:

https://ow.ly/mSiT50XePXX