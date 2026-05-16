الأمم المتحدة: تعزيز الشراكة مع «الإعلام الليبي» أولوية أساسية

عقدت الأمم المتحدة في ليبيا طاولة مستديرة إعلامية في مقر وكالة الأنباء الليبية بالعاصمة طرابلس، خُصصت لمناقشة تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في ليبيا لعام 2025، وذلك بحضور عدد من ممثلي الإعلام الوطني.

وشهد اللقاء، للعام الثاني على التوالي، مشاركة أكثر من 30 صحفياً وصحفية في حوار مباشر مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، إلى جانب أعضاء من فريق الأمم المتحدة القطري، حيث جرى بحث نتائج التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا وما تحقق من أثر ملموس على مستوى الأفراد والمؤسسات والبلديات والمجتمعات في مختلف أنحاء البلاد.

وتناول النقاش مجموعة من الأولويات الأساسية، شملت قطاع الخدمات الصحية، وإدارة ملف الهجرة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ والمياه، إضافة إلى ملفات التمويل الوطني للتنمية، وتوسيع الشراكات بين الأمم المتحدة والجهات الليبية في مختلف المناطق.

كما ركزت الطاولة المستديرة على أهمية تعزيز التواصل والانخراط مع وسائل الإعلام الوطنية، سواء في تغطية أنشطة الأمم المتحدة في ليبيا أو في دعم جهود المناصرة المشتركة، بما يسهم في ترسيخ إعلام ليبي مستقل ومهني وتطوير بيئة عمل صحفية أكثر احترافية.

وفي ختام اللقاء، أعربت الأمم المتحدة عن تقديرها لوكالة الأنباء الليبية ولوسائل الإعلام المشاركة، مشيدة بدورها في دعم الحوار المنتظم والبنّاء حول أولويات التنمية والعمل الإنساني، ضمن إطار التعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا.