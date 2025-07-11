الأمم المتحدة تعقد طاولة مستديرة مع إعلاميين ليبيين: دعم يتجاوز السياسة وتنمية تحتاج إلى تفعيل

نظّمت الأمم المتحدة في ليبيا، بالتعاون مع وكالة الأنباء الليبية (وال)، طاولة مستديرة إعلامية يوم الخميس، بمشاركة عدد من ممثلي وكالاتها، وفي مقدمتهم نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، إينيس شوما.

وشهدت الفعالية التي عُقدت بحضور ممثلين عن اليونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عرض تقرير نتائج الأمم المتحدة لعام 2024، مع التركيز على دور المنظمة في دعم جهود التنمية والعمل الإنساني في ليبيا، إلى جانب الدور السياسي.

وتناول النقاش مع الصحفيين المحليين أبرز التحديات التنموية التي تواجه البلاد، بما في ذلك حالة التباطؤ المزمن، والحاجة الملحّة إلى شراكات مستدامة مع السلطات المحلية، وضرورة تعزيز التواصل بين الأمم المتحدة والإعلام الوطني.

وشدد شوما في كلمته على أهمية دور الإعلام في نقل جهود المنظمة إلى المواطنين، معربًا عن شكره للمؤسسات الإعلامية الليبية على اهتمامها، وعلى رأسها وكالة الأنباء الليبية التي استضافت اللقاء، وساهمت في تسليط الضوء على التقرير السنوي للأمم المتحدة لعام 2024.