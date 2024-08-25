الأمم المتحدة تعين خبيرة جورجية لقيادة برنامج التنمية في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، عن تعيين الدكتورة صوفي كيمخادزي، جورجية الجنسية، “كممثلة مقيمة جديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وستقود كيمخادزي، جهود الأمم المتحدة في ليبيا لتعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة”.

وبحسب وكالة وال، “ستركز على مجموعة من القضايا الحيوية، بما في ذلك دعم بناء مؤسسات ديمقراطية قوية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في وجه الصراعات وتغير المناخ، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام”.

وعبرت الدكتورة كيمخادزي، “عن حماسها لتولي هذا المنصب”، مؤكدة على “أهمية العمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا”.

يذكر أن أن الدكتورة كيمخادزي، تتمتع بخبرة واسعة في العمل مع الأمم المتحدة، تزيد عن 25 عاما في الأدوار القيادية والاستشارات الفنية، بما في ذلك 17 عاما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبدأت حياتها المهنية في جورجيا، كما عملت في عدة دول حول العالم منها أرمينيا ونيبال وإندونيسيا والصومال، وحاصلة على درجة الدكتوراه في الرياضيات من الأكاديمية الجورجية للعلوم، ودرجة الماجستير في الاقتصاد والسياسة من جامعة وارويك بالمملكة المتحدة.

ويمثل تعيين الدكتورة صوفي كيمخادزي خطوة مهمة في جهود الأمم المتحدة لدعم ليبيا في مسارها نحو الاستقرار والتنمية، ومن المتوقع أن تلعب دورا حاسما في تعزيز التعاون الدولي وتقديم الدعم التقني والمالي اللازم لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.