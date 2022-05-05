الأمم المتحدة: تعيين مبعوث جديد لدى ليبيا أولوية قصوى

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تعتبر تعيين رئيس جديد لبعثتها للدعم في ليبيا “أولوية قصوى”.

جاء ذلك ردا على سؤال صحفي حول مساعي اختيار ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، في ظل مواقف أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي في إشارة إلى روسيا.

وأضاف دوجاريك، أن “الأولوية الأخرى هي أملنا في موقف موحد من أعضاء مجلس الأمن لمساعدتنا في تنفيذ تفويض البعثة الأممية، والمساعدة في تحسين حياة الشعب الليبي”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت في 29 أبريل الماضي، بالإجماع، على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يوليو القادم، وسط خلافات بين روسيا وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن مدة تجديد البعثة وتعيين مبعوث أممي جديد.

ودعا المجلس في القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين ممثل جديد على وجه السرعة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقالت مصادر غربية مطلعة على الملف الليبي، إنّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوف يكون أفريقياً.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن المصادر، أنه إذا لم يحدث شيء في غضون ثلاثة أشهر، وهو أمر ممكن، فسنذهب إلى تأجيل فني جديد قصير الأجل أو إلى حل البعثة.