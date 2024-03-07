الأمم المتحدة تقترب من توصيل المساعدات إلى غزّة

أعلنت الأمم المتحدة، أنها تختبر طريقا لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين الذين شمالي قطاع غزة.

وقال جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية، إن “المنظمة ستقيم، كيفية استخدام طريق عسكري “إسرائيلي” متاخم لقطاع غزة لتوصيل المساعدات”.

وأضاف ماكغولدريك: إن “الأمم المتحدة تضغط على “إسرائيل” منذ أسابيع لاستخدام طريق على السياج الحدودي مع غزة، مشيرا إلى أنها تلقت قدرا أكبر من التعاون من “إسرائيل” في الأسبوع الماضي”.

وأضاف: “منذ الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي، أعتقد أن “إسرائيل” أدركت بوضوح مدى صعوبة تقديم المساعدة”.

وقال ماكغولدريك: “بمجرد دخولنا غزة، سنُترك بعد ذلك للمضي وحدنا”، مضيفا أن “الأمم المتحدة ستجري تقييما للطريق الجديد المحتمل للتحقق من حالة الطرق داخل غزة، لضمان عدم وجود ذخائر غير منفجرة وتحديد نقاط التوزيع المناسبة للمساعدات”.

وأكد المسؤول الأممي أن “استخدام هذا الطريق للوصول إلى شمال القطاع يتيح لقوافل المساعدات تجنب الطرق المقطوعة وتردي الوضع الأمني داخل القطاع”.

يذكر أن “إسرائيل”، كانت قتلت خلال الأيام الماضية عشرات الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدات، بعد أن نهش الجوع عظامهم.

وكانت الأمم المتحدة، حذرت من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، “يمثلون ربع السكان”، على حافة المجاعة.