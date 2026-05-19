الأمم المتحدة: تقدم في «الحوار الاقتصادي ومسارات المصالحة» في طرابلس وبنغازي

استأنفت الاجتماعات الخاصة بالمسار الاقتصادي ضمن الحوار المُهيكل في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف مواصلة تنقيح التوصيات الرامية إلى معالجة أبرز التحديات الاقتصادية في ليبيا، وتعزيز الاستقرار المالي ودعم مسار الإصلاحات الضرورية لتهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات ذات مصداقية وتحقيق استقرار مستدام، وفق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت البعثة أن المشاركين سيعملون على مدى أربعة أيام على استكمال التوصيات المتعلقة بالحوكمة المالية وإدارة المالية العامة، إلى جانب ملفات الإيرادات النفطية والموارد السيادية، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه.

كما تشمل النقاشات قضايا التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية في مختلف المناطق الليبية، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والسياسات المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.

وتركز الجلسات كذلك على وضع آليات عملية تضمن تنفيذ التوصيات الصادرة عن المسار الاقتصادي، بما يعزز فعالية الإصلاحات المطروحة على الطاولة.

وفي سياق متصل، افتتح مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن الحوار المُهيكل جلسته الحضورية الرابعة في طرابلس، والتي تمتد من 18 إلى 21 مايو.

وتعمل هذه الجلسات على تنقيح التوصيات المتعلقة بالمصالحة الوطنية على المستويين المحلي والوطني، إضافة إلى مراجعة مبادرات المصالحة السابقة والحالية، واستكمال الصياغة النهائية للتوصيات.

وتركز المناقشات على إدماج مختلف المكونات الاجتماعية، بما في ذلك الشباب والنساء والضحايا والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، بما يدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا.

وعلى الصعيد السياسي، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه لقاءً في بنغازي مع القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ونائبه صدام حفتر، لبحث التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

وأطلعت تيتيه حفتر على آخر مستجدات الحوار المُهيكل، الذي تعمل مساراته الأربعة على استكمال وصياغة توصياتها النهائية.

كما قدمت إحاطة بشأن المشاورات الجارية ضمن ما يُعرف بـ”الاجتماع المصغر”، الهادف إلى تجاوز الخلافات المتعلقة بخارطة الطريق الأممية، خصوصًا ما يتعلق باستكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جانبه، جدد خليفة حفتر تأكيده دعم الجيش الوطني الليبي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يسهم في دفع العملية السياسية نحو الأمام، وإنهاء الانقسام المؤسسي، وتعزيز مسار بناء الدولة.