الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة إعلاناً حول «حل الدولتين»

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة على اعتماد “إعلان نيويورك”، الذي يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنياً نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، قبيل اجتماع عالمي لقادة الدول.

ويأتي القرار بعد مؤتمر دولي انعقد في يوليو الماضي بنيويورك برعاية السعودية وفرنسا، لمناقشة الصراع المستمر منذ عقود، فيما قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر. وحصل الإعلان على 142 صوتاً مؤيداً، مقابل 10 أصوات معارضة و12 امتناعاً عن التصويت.

ويستهدف الإعلان دفع عملية السلام بشكل واضح، مع إقصاء حركة حماس، وإدانة هجوم 7 أكتوبر 2023 وطلب إلقاء السلاح، كما يدين الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية في غزة وسياسة الحصار والتجويع.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالقرار، معتبرةً إياه مخرجاً للمؤتمر الأممي للتسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وشكرت المملكة العربية السعودية وفرنسا على جهودهم في ترؤس المؤتمر الدولي وتحويل إعلان نيويورك إلى خطة عمل فعلية على المسارات السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية.

وأكدت فلسطين ضرورة تفعيل المجتمع الدولي كل الأدوات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معتبرةً أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لمواجهة العدوان والاستيطان.

ويشكل القرار أول قرار تصدره الجمعية العامة في دورتها الـ80 لدعم مسار التسوية السلمية، رغم معارضة إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكداً الالتزام الدولي الواسع تجاه حل عادل وشامل للنزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي يشن 5 موجات غارات على غزة ضمن “عربات جدعون 2” وسط تحذيرات من مجاعة واسعة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن استكماله خلال الأسبوع الجاري 5 موجات من الغارات على مدينة غزة، ضمن المرحلة التالية من عملية “عربات جدعون 2″، مستهدفاً أكثر من 500 موقع تابع لحركة حماس الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن الهجمات نفذت بقيادة المنطقة الجنوبية، وتركزت على البنى التحتية العسكرية وأبراج ومبانٍ استخدمتها حماس لأغراض عملياتية، بما في ذلك مواقع استطلاع وقنص، ومخازن أسلحة وأنفاق.

وتوزعت الغارات على أحياء الدرج والتفاح والفرقان، قبل أن تمتد لاحقاً لتشمل منطقة الشاطئ وأجزاء أخرى من غزة، مع اتخاذ الجيش إجراءات لتقليل إصابة المدنيين قدر الإمكان. وأكد أدرعي استمرار تكثيف الهجمات استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، بهدف تدمير البنى التحتية للحركة وتقليص قدراتها العملياتية تمهيداً للمرحلة المقبلة من العملية.

وتتضمن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة تهجير نحو مليون فلسطيني قسراً إلى جنوب القطاع، ما أثار انتقادات دولية واسعة، وسط تحذيرات منظمات أممية من مستويات غير مسبوقة من الجوع وانتشار المجاعة، خصوصاً بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023 حتى 21 أغسطس 2025 نحو 62 ألف قتيل فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب جراء الحرب على غزة.

قطر تدعو لقمة عربية إسلامية طارئة لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي

دعت الدوحة إلى عقد قمة عربية إسلامية طارئة يومي 14 و15 سبتمبر الجاري لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر، حسبما أعلنت وزارة الخارجية القطرية. وسيعقد قبل القمة اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية الأحد المقبل.

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أن القمة ستحدد مسار الرد على التهديدات الإسرائيلية، مشدداً على أن بلاده لن تقبل أي تهديدات صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الرد سيكون موحداً بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن القمة ستشهد مشاركة عربية وإسلامية واسعة، مع توقع صياغة موقف موحد تجاه العدوان الإسرائيلي على قطر.

إعلاميون مصريون يوجهون رسالة تحذيرية لإسرائيل بعد هجوم الدوحة: “نتنياهو يقدر يضرب القاهرة ونحن نضرب تل أبيب”

تصدّر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تحذيرات حادة من الإعلاميين المصريين، الذين أرسلوا رسائل شديدة اللهجة لإسرائيل، مؤكدين قدرة الجيش المصري على الرد على أي اعتداء.

وخلال تغطية من قاعدة محمد نجيب العسكرية، وجه الإعلامي نشأت الديهي رسالة باللغة العبرية، محذرًا إسرائيل من الاقتراب من الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن أي هجوم على مصر سيواجه برد عنيف قد يصل إلى قلب تل أبيب.

وأضاف أن إسرائيل فقدت مصداقيتها دوليًا وأن تصرفاتها الأخيرة تكشف عن “عصابة منظمة تنفذ أجندة عدوانية خارج القانون الدولي”.

من جانبه، أكد الإعلامي لؤي الخطيب أن نتنياهو يدرك أن مواجهة مصر ستكون “مغامرة عسكرية غير محسوبة النتائج”، مشددًا على جاهزية الجيش المصري للحرب، رغم عدم السعي لها.

الإعلامي إبراهيم عيسى أضاف: “نتنياهو قادر على ضرب القاهرة، ونحن قادرون على ضرب تل أبيب، لكن الحرب ليست لعبة”، في حين أوضح تامر أبو عرب أن السيناريو الإسرائيلي في غزة يحاول إجبار السكان على التهجير، معتمدًا على الضغط على مصر لإدارة فتح معبر رفح فقط، دون أي دور للمعابر الأخرى.