 الأمم المتحدة تكشف عن استخدام «أسلحة ثقيلة» في القتال بالسودان

أعربت الأمم المتحدة، “عن قلقها حيال تقارير عن استخدام “أسلحة ثقيلة” في القتال الدائر بمدينة الفاشر السودانية”.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي: “إن مدنيين أصيبوا بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الفاشر، بينما وجد مدنيون آخرون أنفسهم عالقين وسط معارك عنيفة بينما كانوا يحاولون الفرار، من المدينة الواقعة في إقليم دارفور”.

وأضافت سلامي في بيان على منصة “إكس”: “إن استخدام أسلحة ثقيلة وشن هجمات في المناطق المكتظة بالسكان في وسط الفاشر ومحيطها يتسببان بسقوط كثير من الضحايا”، داعية “جميع الأطراف إلى تجنيب المدينة القتال”.

وشددت المسؤولة الأممية على أن “أعمال العنف هذه تهدد حياة أكثر من 800 ألف شخص يعيشون في المدينة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب عن “قلقه البالغ إزاء الحرب المستمرة في السودان”، وقال: “نحن بحاجة إلى وقف عاجل لإطلاق النار وجهد دولي منسق لتحقيق عملية سياسية يمكنها إعادة البلاد إلى المسار الصحيح”.

هذا واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وتعتبر الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مركزا رئيسيا للمساعدات في الإقليم الواقع في غرب السودان، والذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة.