الأمم المتحدة تكشف عن عشرات حالات الاختفاء في سوريا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن سوريا شهدت منذ مطلع العام الجاري نحو مئة حالة اختطاف أو اختفاء، وسط تزايد التقارير عن حوادث اختفاء قسري في مختلف المناطق.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم (الجمعة)، إن “المفوضية لا تزال تتلقى بلاغات مقلقة بشأن اختفاء عشرات الأشخاص، بعد أحد عشر شهراً على سقوط الحكومة السابقة في سوريا”.

ووفق بيانات المفوضية، تم تسجيل ما لا يقل عن 97 حالة اختطاف أو اختفاء منذ يناير الماضي، مع الإشارة إلى صعوبة التحقق من الأعداد بدقة بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة.

وأضاف الخيطان أن هذه الحالات تُضاف إلى أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين منذ فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي أُطيح به العام الماضي على يد هيئة تحرير الشام عقب هجوم مباغت أنهى حرباً استمرت ثلاثة عشر عاماً.

ودعت المفوضية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال تلك الحقبة، لا سيما ما ارتُكب داخل السجون، مؤكدة أن كثيراً من العائلات ما زالت تجهل مصير ذويها رغم جهود لمّ الشمل التي أعقبت سقوط النظام السابق.

وأشارت المفوضية إلى أن استمرار الاضطرابات الأمنية في الساحل السوري والسويداء يزيد من تعقيد عمليات البحث عن المفقودين، إذ يتجنب كثيرون الحديث عن القضية خوفاً من التهديد أو الانتقام.

كما لفت الخيطان إلى أن بعض الأشخاص تعرضوا لتهديدات عقب تواصلهم مع الأمم المتحدة، مذكّراً بحالة حمزة العمارين، أحد متطوعي منظمة “الخوذ البيضاء”، الذي اختفى منتصف يوليو الماضي أثناء مشاركته في مهمة إنسانية لإجلاء مدنيين في السويداء.

وختمت المفوضية بالإشارة إلى أن اللجان الوطنية للعدالة والمفقودين التي أُعلن عن تشكيلها في مايو الماضي من قبل الرئاسة السورية، تمثل خطوة مبدئية في اتجاه معالجة الملف، لكنها شددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة.